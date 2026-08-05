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Desperate Housewives

Das Kinderzimmer

sixxStaffel 8Folge 15vom 05.08.2026
Das Kinderzimmer

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Desperate Housewives

Folge 15: Das Kinderzimmer

42 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 12

Porter hat einen Job gefunden und scheint bemüht, Verantwortung zu übernehmen. Er braucht aber jemanden, der tagsüber auf das Baby aufpasst. Lynette weigert sich und will, dass er das Problem selbst löst. Aber Susan macht ihr einen Strich durch die Rechnung ... Bree und Orson sind bereit für ihre Reise. Doch als Bree darauf besteht, wegen eines Hutes an Orsons Wohnung vorbeizufahren, entdeckt sie sein schreckliches Geheimnis ...

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