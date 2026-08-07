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Desperate Housewives

Die richtige Gelegenheit

sixxStaffel 8Folge 18vom 07.08.2026
Die richtige Gelegenheit

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Desperate Housewives

Folge 18: Die richtige Gelegenheit

42 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 6

Renee wartet sehnsüchtig auf Bens Heiratsantrag, den er immer wieder verschiebt. Als es endlich soweit ist, werden die beiden von der Polizei überrascht. Detective Heredia und Detective Murphy verfolgen weiterhin den Verdacht gegen Bree und erwirken eine richterliche Anordnung zur Abhörung ihres Telefons. M.J.s Trauer über den Tod seines Vaters äußert sich in Wutausbrüchen. Susan versucht, ihm zu helfen. Unterdessen macht sich Gabrielle auf Jobsuche ...

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