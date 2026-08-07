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Desperate Housewives

Ein Strich durch die Rechnung

sixxStaffel 8Folge 19vom 07.08.2026
Ein Strich durch die Rechnung

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Desperate Housewives

Folge 19: Ein Strich durch die Rechnung

42 Min.Folge vom 07.08.2026Ab 6

Bree gibt gerade eine Brautparty für Renee, als die Polizei auftaucht, um sie wegen Mordverdachts festzunehmen. Um Bree zu belasten, fälscht Detective Murphy ein Beweisstück ... Gabrielle arbeitet inzwischen als Einkaufsberaterin für Männer und bringt sie durch Flirten dazu, viel Geld auszugeben. Carlos stört es nicht nur, dass Gabrielle mit anderen Männern flirtet, sondern auch, dass sie plötzlich so viel Geld verdient ...

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