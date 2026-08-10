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Desperate Housewives

Machtverlust

sixxStaffel 8Folge 20vom 10.08.2026
Machtverlust

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Desperate Housewives

Folge 20: Machtverlust

41 Min.Folge vom 10.08.2026Ab 6

Das alljährliche Vater-Sohn-Seifenkisten-Rennen steht an. Susan verspricht M.J., ein tolles Gefährt zu bauen. Bald ist sie mit ihrem Latein am Ende, sodass sie kurzerhand ein paar Ersatzväter für M.J. engagiert. Indes verlangt Brees Anwalt Trip, dass sie vor Gericht reinen Tisch macht und von ihren zahlreichen Männerbekanntschaften unter Alkoholeinfluss berichtet. Lynette will einen Keil zwischen Tom und Jane treiben. Aus diesem Zweck bandelt sie mit Toms Chef Greg an ...

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