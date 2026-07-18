Destinations Of The Damned
Folge vom 18.07.2026: Echos der Vergangenheit
44 Min.Folge vom 18.07.2026Ab 16
In einem stillgelegten Sanatorium dokumentiert Zak Bagans Team einen beunruhigenden Dialog zwischen Geistern. Auch bei der nächsten Station in Rumänien wird die Gruppe mit echten Horror-Szenarien konfrontiert. Können die Seelen all derer, die an diesen dunklen Orten verstorben sind, jemals befreit werden?
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Season 1: Warner Bros. Discovery, Inc.