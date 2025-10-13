Detektiv Conan
Folge vom 13.10.2025: Trick Versus Magic (1)
24 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Ein berühmter Magier vermutet, dass einer seiner Angestellten ihn umbringen will. Zu seinem Schutz engagiert er Kogoro, der die Mitarbeiter genau beobachten soll. Bei seiner nächsten Aufführung bangen Conan und Kogoro um Fuyukis Leben, doch der erste Trick mit einem Brett voller spitzer Stacheln verläuft wie geplant. Der nächste Akt mit einem Wassertank geht jedoch nach hinten los ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment