Detektiv Conan
Folge vom 27.10.2025: Sonokos rotes Taschentuch (2)
Folge vom 27.10.2025Ab 12
Inspektor Yamamura rückt an, um den Mord an dem Regieassistenten zu untersuchen. Da Sonoko, Ran und Conan im Auftrag des Toten eine Nachricht an einen Fan im nahegelegenen Hotel übergeben sollten, werden dort zunächst die neuesten Gäste befragt. Doch Conan hat eine andere Vermutung ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
12
Copyrights:© TMS Entertainment