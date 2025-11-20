Detektiv Conan
Folge vom 20.11.2025: Gentas Killerschuss (1)
24 Min.Folge vom 20.11.2025Ab 12
Nach einem Fußballspiel fährt Professor Agasa mit den Kindern noch zum Kuchenessen. In der Tiefgarage trifft die Gruppe auf einen Mann aus Deutschland, der ebenfalls zur Bäckerei möchte. Da er einen wichtigen Anruf von seiner Ex-Frau bekommt, bittet er den Professor, ihm einen Kuchen mitzubringen. Als Conan und die anderen jedoch zurückkehren, finden sie den Mann mit einer Schusswunde am Kopf vor.
Genre:Anime
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment