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Detektiv Conan

Der Onkel aus Brasilien (1)

ProSieben MAXXFolge vom 10.07.2026
Der Onkel aus Brasilien (1)

Der Onkel aus Brasilien (1)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 10.07.2026: Der Onkel aus Brasilien (1)

28 Min.Folge vom 10.07.2026Ab 12

Conan ist mit seiner Mutter Yukiko auf dem Weg zu Hiromi Yabuuchi, einer alten Schulfreundin seiner Mutter, die angeblich Hilfe braucht. Sie ist der festen Überzeugung, dass der Mann, der sich als ihr Onkel Yoshifusa Yabuuchi ausgibt, nicht der wahre Onkel ist. Da sie ihn seit Jahren nicht mehr gesehen hat und er lange Zeit in Brasilien war, ist ihre Verunsicherung stark ...

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