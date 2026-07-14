Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Erstens kommt es anders ...

ProSieben MAXXFolge vom 14.07.2026
Erstens kommt es anders ...

Erstens kommt es anders ...Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 14.07.2026: Erstens kommt es anders ...

24 Min.Folge vom 14.07.2026Ab 12

Kogoro, Ran und Conan werden von Kotaro Ichikawa, dem Vorsitzenden von Ichikawa Industries, in dessen Villa eingeladen. Kogoro soll dort einen Fall lösen, ist jedoch nicht sehr begeistert davon, denn er meint, dass Ichikawa seinen Posten nur durch dreckige Tricks bekommen hat ...

Alle verfügbaren Folgen