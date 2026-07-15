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Detektiv Conan

Der Keramikkünstler-Fall (1)

ProSieben MAXXFolge vom 15.07.2026
Der Keramikkünstler-Fall (1)

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Detektiv Conan

Folge vom 15.07.2026: Der Keramikkünstler-Fall (1)

23 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

Kogoro, Ran und Conan werden von dem berühmten Keramikkünstler Kikuemon in dessen Haus eingeladen, wo Kogoro sich eines seiner Werke aussuchen darf. Aus Versehen zerbricht Masuko, die Schwiegertochter des Meisters, das neuste Werk Kikuemons. Nach einer durchzechten Nacht wird Masuko tot aufgefunden ...

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