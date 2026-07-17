Die erste Liebe vergisst man nie (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 17.07.2026: Die erste Liebe vergisst man nie (1)
24 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12
Ran, Sonoko und Conan werden von Asami Uchida zu ihrer Geburtstagsfeier in einem Apartment eingeladen. Sie schläft jedoch ein, und so gehen ihre Gäste alleine zur Karaokebar. Plötzlich bemerkt Manabu Feuer im Apartment ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment