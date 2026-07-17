Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Die erste Liebe vergisst man nie (1)

ProSieben MAXXFolge vom 17.07.2026
Die erste Liebe vergisst man nie (1)

Die erste Liebe vergisst man nie (1)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 17.07.2026: Die erste Liebe vergisst man nie (1)

24 Min.Folge vom 17.07.2026Ab 12

Ran, Sonoko und Conan werden von Asami Uchida zu ihrer Geburtstagsfeier in einem Apartment eingeladen. Sie schläft jedoch ein, und so gehen ihre Gäste alleine zur Karaokebar. Plötzlich bemerkt Manabu Feuer im Apartment ...

Alle verfügbaren Folgen