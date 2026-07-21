Detektiv Conan
Folge vom 21.07.2026: Eifersucht (1)
24 Min.Folge vom 21.07.2026Ab 12
Der famose Schauspieler Kozaburo sucht bei Kogoro, Ran und Conan Rat. Er soll in einer Fernsehserie eine Detektiv-Rolle übernehmen. Um ungestört reden zu können, gehen die drei mit in die Wohnung des Schauspielers, in der sie auch dessen Frau Isami kennenlernen. Kurze Zeit später ist sie tot ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment