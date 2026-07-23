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Detektiv Conan

Das Spukhaus der Goblins (1)

ProSieben MAXXFolge vom 23.07.2026
Das Spukhaus der Goblins (1)

Das Spukhaus der Goblins (1)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 23.07.2026: Das Spukhaus der Goblins (1)

23 Min.Folge vom 23.07.2026Ab 12

Kogoro erhält einen Brief von einem gewissen Misao Nakamura, einem Mystery-Autor, in dem er um Hilfe gebeten wird. So fahren Kogoro, Ran und Conan zu Misaos Haus, welches er von seinem Großvater geerbt hat. Dort gehen merkwürdige Dinge vor sich ...

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