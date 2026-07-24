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Detektiv Conan

Das Spukhaus der Goblins (2)

ProSieben MAXXFolge vom 24.07.2026
Das Spukhaus der Goblins (2)

Das Spukhaus der Goblins (2)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 24.07.2026: Das Spukhaus der Goblins (2)

24 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12

Schnell wird Conan das Gefühl nicht los, dass sich noch eine weitere Person im Haus von Misao befindet. In einer Schublade findet Conan eine Mappe mit zahlreichen Zeitungsartikeln über eine Verbrecherbande namens Goblins, die aber bereits seit zehn Jahren verschwunden ist ...

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