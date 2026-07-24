Das Spukhaus der Goblins (2)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 24.07.2026: Das Spukhaus der Goblins (2)
24 Min.Folge vom 24.07.2026Ab 12
Schnell wird Conan das Gefühl nicht los, dass sich noch eine weitere Person im Haus von Misao befindet. In einer Schublade findet Conan eine Mappe mit zahlreichen Zeitungsartikeln über eine Verbrecherbande namens Goblins, die aber bereits seit zehn Jahren verschwunden ist ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment