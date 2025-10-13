Das Geheimnis des Toto-Filmentwicklungsstudios (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 13.10.2025: Das Geheimnis des Toto-Filmentwicklungsstudios (1)
25 Min.Folge vom 13.10.2025Ab 12
Shinichis Mutter Yukiko lädt die Kinder sowie ihren Sohn und Ai Haibara zu einer Filmvorführung ein. Da sich das Event unerwartet nach hinten verschiebt und Yukiko einen Flug bekommen muss, nächtigen die Kinder bei einem gewissen Herrn Hojima und einem Herrn Furumura. Noch während alle schlafen, wird Herr Furumura erstochen ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment