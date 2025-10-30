Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Conan

Direkte Konfrontation: Zwei Mysterien in einer Vollmondnacht (2)

ProSieben MAXXFolge vom 30.10.2025
Folge vom 30.10.2025: Direkte Konfrontation: Zwei Mysterien in einer Vollmondnacht (2)

26 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12

Die Party ist in vollem Gange, als die Gäste die erste Aufgabe erhalten. Zur Bekanntgabe gehen sie an Deck, wo sie einen schrecklichen Fund machen: Der Moderator der Party hängt am Mast - ermordet. Sie haben nur eine Stunde Zeit, um zu ermitteln. Haibara befindet sich derweil bei der Englischlehrerin, Dr. Araide, doch ist sie wirklich die Person, die sie vorgibt zu sein?

