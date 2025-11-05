Das Zeichen auf dem Hintern (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 05.11.2025: Das Zeichen auf dem Hintern (1)
25 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Ayumi wird von einem Mann mit einem Messer in der Hand überrannt. Wie sich herausstellt, hat er kurz zuvor eine Frau angegriffen. Die Detective Boys nehmen sich des Falles an. Das einzige Indiz, das auf seine Identität hinweist, ist der Abdruck eines merkwürdigen Zeichens auf Ayumis Hand, welches kurz darauf auch auf Gentas Hose auftaucht. Doch woher kommt es?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment