Detektiv Conan
Folge vom 13.11.2025: Tragödie beim Angelwettbewerb (1)
25 Min.Folge vom 13.11.2025Ab 12
Die Detective Boys fahren mit Ran und Sonoko zu einem Barsch-Angel-Wettbewerb und lernen noch am ersten Tag den amtierenden Champion, Saori Ayukawa, kennen. Kurz darauf wird der Reporter, der die Kinder und Frau Ayukawa interviewte, tot aufgefunden. Sie erfahren, dass ein Jahr zuvor dort auch schon jemand gestorben sei. Conan weiß, dass das kein Zufall sein kann ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment