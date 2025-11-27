Die Spukgeschichte der Teitan-Oberschule (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 27.11.2025: Die Spukgeschichte der Teitan-Oberschule (1)
25 Min.Folge vom 27.11.2025Ab 12
Ran fühlt sich beim Wochenenddienst in der Teitan-Oberschule von merkwürdigen Geistererscheinungen belästigt. Gemeinsam stellt sie mit Conan Nachforschungen an, um dem Spuk auf den Grund zu gehen. Dabei stoßen sie auf ein dunkles Geheimnis ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment