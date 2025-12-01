Detektiv Conan
Folge vom 01.12.2025: Großstadtkrähen
25 Min.Folge vom 01.12.2025Ab 12
Conan und die Detective-Boys kommen nach der Schule zufällig an einem Siedlungshaus vorbei, vor dem eine alte Frau zu Tode gekommen ist. Kommissar Chiba übernimmt die Ermittlungen. Alles deutet darauf hin, dass die alte Frau von einem herunterfallenden Blumentopf erschlagen worden ist. Doch Conan kommt das spanisch vor ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment