Detektiv Conan
Folge vom 02.12.2025: Der Synchronizitäts-Fall (1)
25 Min.Folge vom 02.12.2025Ab 6
Zwei Zwillingsbrüder sterben zum exakt selben Zeitpunkt: Der hochverschuldete Shoichiro Hitomi, der, bevor er vom Balkon eines Hotels stürzte, offenbar völlig unmotiviert eine Frau namens Kaoru angegriffen hat, und der Firmenchef des elterlichen Unternehmens Takehiko, der scheinbar Opfer eines Raubmordes wurde. Ran glaubt an Synchronizität, jenes Phänomen, das der Psychologe Carl Gustav Jung beschrieb. Conan ist jedoch anderer Meinung ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TMS Entertainment