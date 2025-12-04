Tragödie auf dem überschaubaren Kai (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 04.12.2025: Tragödie auf dem überschaubaren Kai (1)
25 Min.Folge vom 04.12.2025Ab 6
Während eines Angelausflugs treffen die Detective Boys und der Professor auf eine Frau und einen Mann. Die Gruppe schließt mit den beiden eine Wette ab. Nun müssen die Jungs nur noch genug Fische fangen, doch das führt zu Konflikten in der Truppe. Doch die sind schnell vergessen, als Ejiri zu Boden fällt ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TMS Entertainment