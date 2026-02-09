Detektiv Conan
Folge vom 09.02.2026: Auf Schatzsuche
23 Min.Folge vom 09.02.2026Ab 6
Conan und seinen Grundschulfreunden fällt ein Zettel mit merkwürdigen Symbolen in die Hände. Genta ist sicher: Das ist eine Schatzkarte! Doch das Abenteuer wird nicht so harmlos, wie gedacht - denn hinter dem Zettel sind noch andere her. Hat er etwas mit dem kürzlich verhafteten Mafioso Dino Cavane zu tun?
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TMS Entertainment