Detektiv Conan
Folge vom 09.12.2025: Das Mysterium um den glücklichen Mann
25 Min.Folge vom 09.12.2025Ab 6
Ein Doktor gewinnt nun schon mehrfach beim Glücksspiel, das kann doch kein Zufall mehr sein, oder? Conans Interesse ist geweckt. Doch irgendwie macht nichts Sinn, Conan ist sich nur bei einem sicher: Der Doktor schwebt in Lebensgefahr ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TMS Entertainment