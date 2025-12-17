Der Code aus Sternen und Zigaretten (2)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 17.12.2025: Der Code aus Sternen und Zigaretten (2)
25 Min. Ab 12
Während die eine Hälfte nochmals die Leiche untersucht, findet der Rest der Gruppe durch Zufall das Handy des Toten. Auf diesem befindet sich ein sehr wichtiger Hinweis, der die Ermittlungen enorm vorantreibt - kann Conan den Zigarettencode jetzt knacken und den Mörder finden?
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
12
Copyrights:© TMS Entertainment