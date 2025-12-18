Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben MAXX Folge vom 18.12.2025
Auf zum Zelten! Der Professor, Ran und die Kinder wollen ein bisschen Natur genießen und fahren zusammen zum Campen. Sie freuen sich alle auf die schöne Zeit zusammen, bauen enthusiastisch die Zelte auf und haben Spaß. Das ändert sich jedoch schlagartig, als Ran entführt wird - bis 15.00 Uhr haben die Freunde Zeit, ihr das Leben zu retten ...

