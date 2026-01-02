Eine heiße Quelle, Schnee und ein langärmliger Kimono (2)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 02.01.2026: Eine heiße Quelle, Schnee und ein langärmliger Kimono (2)
25 Min.Folge vom 02.01.2026Ab 12
Conan und seine Freunde gehen zwei mysteriösen Morden nach, die in scheinbar abgeschlossenen Räumen passiert sind. Kyoichi ist der Einzige, der kein Alibi besitzt. Doch eigentlich hätte nur Harumi ein Motiv für die Taten. Bringt die Auswertung der Spuren vielleicht den entscheidenden Hinweis?
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment