Detektiv Conan
Folge vom 05.01.2026: Wer gewinnt den Krimi-Wettstreit? (1)
Folge vom 05.01.2026Ab 12
Kazuha und Heji sind zu Besuch in Tokio. Weil sich die Freunde nicht einigen können, was sie unternehmen wollen, schlägt Kogoro einen Wettstreit vor. Sie teilen sich in zwei Teams auf, um den Mord am Präsidenten einer Spielzeugfirma aufzuklären. Doch zuerst müssen sie die letzte Botschaft des Opfers entschlüsseln ...
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment