Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Der Teufel im Koshien-Stadion (1)

ProSieben MAXXFolge vom 07.01.2026
Der Teufel im Koshien-Stadion (1)

Der Teufel im Koshien-Stadion (1)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 07.01.2026: Der Teufel im Koshien-Stadion (1)

24 Min.Folge vom 07.01.2026Ab 12

Conan und seine Freunde sind gerade im Koshien-Stadion, als sie eine seltsame Nachricht erhalten. Der Unbekannte schlägt den Detektiven ein riskantes Spiel vor und droht, sich selbst und viele andere Zuschauer umzubringen. Kann Conan den Täter rechtzeitig stellen?

Alle verfügbaren Folgen