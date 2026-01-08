Der Teufel im Koshien-Stadion (2)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 08.01.2026: Der Teufel im Koshien-Stadion (2)
26 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
Conan und seine Freunde sind im Koshien-Stadion noch immer auf der Suche nach dem unbekannten Attentäter. Er droht, sich selbst und viele andere Zuschauer umzubringen, wenn sich die Detektive nicht auf sein Spiel einlassen. Nach und nach erhalten die Freunde Hinweise in Form von Zahlencodes. Diese zu entschlüsseln, ist aber gar nicht so leicht ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment