Detektiv Conan
Folge vom 09.01.2026: Der Teufel im Koshien-Stadion (3)
26 Min.Folge vom 09.01.2026Ab 12
Conan und seine Freunde sind im Koshien-Stadion auf der Suche nach einem unbekannten Attentäter, der immer wieder neue Rätsel für sie parat hat. Können die Detektive seine Nachrichten rechtzeitig entschlüsseln und ein Blutbad verhindern?
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment