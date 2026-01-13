Detektiv Conan
Folge vom 13.01.2026: Das Ziel ist Kogoro Mori
25 Min.Folge vom 13.01.2026Ab 6
Nach einem Barbesuch spaziert Kogoro nachts durch die Straßen. Als er an einer Baustelle vorbeikommt, kann er sich gerade noch vor einigen Metallrohren retten, die plötzlich von einem Kran herabstürzen. Kurz darauf erhält er eine SMS mit einer Morddrohung. Doch das Handy gehört gar nicht Kogoro, er muss es aus Versehen eingesteckt haben. Handelt es sich hierbei wohlmöglich um eine Verwechslung? Oder ist doch Kogoro das Ziel?
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© TMS Entertainment