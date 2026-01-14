Die Dissonanz der Stradivari (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 14.01.2026: Die Dissonanz der Stradivari (1)
25 Min.Folge vom 14.01.2026Ab 12
Kogoro hat einen neuen Fall an Land gezogen. Ran und Conan begleiten ihn deshalb zum Haus einer Musiker-Familie. Die Auftraggeberin Hasuki zeigt den Detektiven ein uraltes Familienerbstück: eine Stradivari. Die Geige soll mit einem Fluch belegt sein. Seitdem sind mehrere Familienmitglieder auf mysteriöse Weise ums Leben gekommen. Können Kogoro und seine Freunde dem Unheil ein Ende setzen?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment