Detektiv Conan
Folge vom 15.01.2026: Die Dissonanz der Stradivari (2)
25 Min.Folge vom 15.01.2026Ab 12
Kogoro, Conan und Ran gehen dem Rätsel der verfluchten Stradivari nach. Conan vermutet hinter den Todesfällen in der Familie Shitara keinen Fluch, sondern die Tat eines Serienmörders. Doch nach welchem Muster geht er vor und warum hat er es genau auf diese Familie abgesehen?
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment