Detektiv Conan

ProSieben MAXXFolge vom 16.01.2026
Folge vom 16.01.2026: Die Dissonanz der Stradivari (3)

25 Min.Folge vom 16.01.2026Ab 12

Conan und seine Freunde verfolgen im Fall der verfluchten Stradivari eine neue Theorie. Sie sind dem Serientäter, der die Familienmorde zu verantworten hat, dicht auf den Fersen. Conan kombiniert geschickt und ist dem Mörder schließlich einen entscheidenden Schritt voraus ...

