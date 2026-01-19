Kogoro, betrunken in Satsuma (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 19.01.2026: Kogoro, betrunken in Satsuma (1)
25 Min.Folge vom 19.01.2026Ab 12
Kogoro, Ran und Conan werden zu einem Brauereibesuch eingeladen. Wie sich herausstellt, möchte Herr Tatsumura, der Manager des Unternehmens, den Betrieb gerne weiter ausbauen. Doch sein Vorschlag findet keinen großen Zuspruch. Als die Freunde ihn am nächsten Tag besuchen wollen, ist Herr Tatsumura plötzlich verschwunden. Alles deutet auf eine brutale Entführung hin.
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment