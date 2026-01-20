Kogoro, betrunken in Satsuma (2)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 20.01.2026: Kogoro, betrunken in Satsuma (2)
25 Min.Ab 12
Conan und seine Freunde ermitteln weiter im Fall des verschwundenen Managers. Als der Vermisste wenig später tot in seinem Wagen aufgefunden wird, gehen die Detektive jeder Spur nach. Im Laufe der Ermittlungen hegt Conan einen Verdacht. Doch um den Täter zu fassen, fehlen ihm die nötigen Beweise.
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment