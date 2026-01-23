Die geheimnisvollen 20 Zentimeter GrößenunterschiedJetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 23.01.2026: Die geheimnisvollen 20 Zentimeter Größenunterschied
25 Min.Folge vom 23.01.2026Ab 12
Conan unterstützt Kommissar Takagi bei seinen Ermittlungen in einem brisanten Mordfall. Ein 47-jähriger Mann wurde offenbar mit einem Messer erstochen. Augenblicklich fällt der Verdacht auf Yuichi Minamida, der dem Opfer eine Menge Geld schuldete. Doch der Einstichwinkel spricht gegen ihn als Täter. Kann Conan das Rätsel lösen und den Mörder überführen?
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment