Das große Abenteuer im sonderbaren Anwesen (1)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 27.01.2026: Das große Abenteuer im sonderbaren Anwesen (1)
25 Min.Folge vom 27.01.2026Ab 12
Conan und seine Freunde sind zusammen mit Professor Agasa beim Campen. Auf der Suche nach Brennholz stoßen die Detektive auf einen seltsamen Gegenstand mit einer geheimnisvollen Inschrift, der sich als Steinlaterne entpuppt und offenbar aus einem nahegelegenen Teich stammt. Als sie sich dem Gewässer nähern, machen sie außerdem eine schreckliche Entdeckung ...
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment