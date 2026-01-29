Das große Abenteuer im sonderbaren Anwesen (3)Jetzt kostenlos streamen
Detektiv Conan
Folge vom 29.01.2026: Das große Abenteuer im sonderbaren Anwesen (3)
25 Min.Folge vom 29.01.2026Ab 12
Conan und seine Freunde sind auf der Suche nach einem geheimnisvollen Schatz. Außerdem wollen sie dem Mörder einer Wasserleiche auf die Schliche kommen. In einem verlassenen Anwesen treffen sie auf weitere Schatzjäger, die offenbar nach einem wertvollen Juwel suchen. Doch der Schatz ist mit einer tödlichen Falle gesichert und die Detektive sind drauf und dran, völlig ahnungslos ins Verderben zu rennen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment