Detektiv Conan
Folge vom 30.01.2026: Die große Versuchung
25 Min.Folge vom 30.01.2026Ab 12
Kogoro und Conan greifen dem Polizisten Kinoshita bei seinem aktuellen Fall unter die Arme. Eine Frau hat sich offenbar das Leben genommen. Conan ist da anderer Meinung und auch eine Nachbarin will gesehen haben, wie eine fremde Person die Wohnung des Opfers verlassen hat. Die Detektive gehen der Sache nach und untersuchen daraufhin noch einmal den Tatort. Tatsächlich finden sie dabei einen entscheidenden Hinweis.
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment