Detektiv Conan

Die Anfrage einer seltsamen Familie (2)

ProSieben MAXXFolge vom 03.02.2026
Die Anfrage einer seltsamen Familie (2)

Folge vom 03.02.2026: Die Anfrage einer seltsamen Familie (2)

24 Min.Folge vom 03.02.2026Ab 12

Conan und seine Freunde ermitteln im Fall der toten Tomoko Kariya. Unter Verdacht stehen drei ihrer Familienmitglieder, die im selben Haus wohnen. Als die Detektive die beiden Dienstmädchen befragen, hegt Conan plötzlich einen seltsamen Verdacht. Können die Freunde den Täter überführen und zugleich das Rätsel um den verschwundenen Sohn des Opfers lösen?

