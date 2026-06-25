Detektiv Conan
Folge vom 25.06.2026: Die verhängnisvolle Skizze
24 Min.Folge vom 25.06.2026Ab 12
Kogoro fährt mit Ran und Conan nach Hokkaido, weil die Kinder dort Kraniche beobachten wollen. Der leidenschaftliche Vogelschützer Shuzo Machida lädt sie in sein Haus ein, wo sich auch Shuzos Bruder, der Maler Tamotsu Machida einquartiert hat. Doch dann wird der Vogelliebhaber Machida ermordet ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment