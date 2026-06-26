Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Tanz der Vampire (1)

ProSieben MAXXFolge vom 26.06.2026
Tanz der Vampire (1)

Tanz der Vampire (1)Jetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 26.06.2026: Tanz der Vampire (1)

24 Min.Folge vom 26.06.2026Ab 12

Conan, Kogoro und Ran fahren zur Villa Dracula, wo der berühmte Schriftsteller Daisuke Torakura lebt. Dieser nimmt die Kinder freudig entgegen, bittet jedoch Kogoro, seine Frau zu beobachten, da er vermutet, dass sie ihm fremdgeht. Kurze Zeit später ist der Autor tot ...

Alle verfügbaren Folgen