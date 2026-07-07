Detektiv Conan
Folge vom 07.07.2026: Kogoros Rendezvous
24 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12
Kogoro trifft zufälligerweise auf Sachiko Shimamura, die im Laden unter seiner Detektei arbeitet. Sie lädt Kogoro zu einer Spazierfahrt ein. Während einer Unterhaltung erzählt Sachiko, dass ihre Mitbewohnerin krank ist. Später bringt Kogoro Sachiko nach Hause, wobei sie bemerkt, dass ihre Wohnungstür offensteht. In dem Apartment findet Sachiko ihre Mitbewohnerin - tot. Trotz Sachikos Alibi ist Conan misstrauisch ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment