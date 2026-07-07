Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Detektiv Conan

Kogoros Rendezvous

ProSieben MAXXFolge vom 07.07.2026
Kogoros Rendezvous

Kogoros RendezvousJetzt kostenlos streamen

Detektiv Conan

Folge vom 07.07.2026: Kogoros Rendezvous

24 Min.Folge vom 07.07.2026Ab 12

Kogoro trifft zufälligerweise auf Sachiko Shimamura, die im Laden unter seiner Detektei arbeitet. Sie lädt Kogoro zu einer Spazierfahrt ein. Während einer Unterhaltung erzählt Sachiko, dass ihre Mitbewohnerin krank ist. Später bringt Kogoro Sachiko nach Hause, wobei sie bemerkt, dass ihre Wohnungstür offensteht. In dem Apartment findet Sachiko ihre Mitbewohnerin - tot. Trotz Sachikos Alibi ist Conan misstrauisch ...

Alle verfügbaren Folgen