Detektiv Conan
Folge vom 08.07.2026: Mord ist keine Hexerei (1)
25 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Während Conans Anwesenheit in Professor Agasas Haus bekommt er einen Anruf von seiner Mutter, die sich über einen Streit mit ihrem Ehemann und Conans Vater aufregt. Nachdem der Professor davon Wind bekommt, rät er Conan zu Ruhe. Ran fällt derweil Conans Ähnlichkeit zu Shinichi auf. Unterdessen begeht ein weltberühmter Zauberer angeblich Selbstmord. Conan übernimmt den Fall ...
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Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-2, Season 26: TMS Entertainment