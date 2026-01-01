Zum Inhalt springenBarrierefrei
Detektiv Conan

Der Schatten der Schwarzen Organisation: Eine Sternschnuppe aus Perlen

Sony Pictures
24 Min.Ab 12

Kogoro und Inspektor Megure versuchen, den Mord an Kaneyo Funemoto aufzuklären. Die Ermittler nehmen das Haus der Familie genauer unter die Lupe und finden Indizien, die darauf hindeuten, dass es sich doch nicht um einen Raubmord gehandelt haben kann. Conan hat einen Verdacht, wer die Frau tatsächlich umgebracht hat.

