Detektiv Conan
Folge vom 28.10.2025: Ein mysteriöser Prinzipienreiter
24 Min.Folge vom 28.10.2025Ab 12
Chiharu erzählt ihren Freunden vom neuen Mieter im Haus ihrer Eltern. Der prinzipiengetreue Herr Iwata achtet penibel darauf, dass jede Regel eingehalten wird. Einige Tage später soll der Mann eine Frau umgebracht haben, die den Müll nicht korrekt entsorgt hat. Die Kinder versuchen herauszufinden, was wirklich passiert ist.
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment