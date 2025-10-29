Detektiv Conan
Folge vom 29.10.2025: Das große Manöver der 1-B
24 Min.Folge vom 29.10.2025Ab 12
Conans Lehrerin, Frau Kobayashi, verschwindet während der Mittagspause spurlos aus der Schule. An der Tafel finden die Schüler einen Hinweis, den ein mysteriöser Unhold hinterlassen hat. Außerdem entdeckt Conan einen Zettel in seinem Schreibpult und vermutet, dass seine Lehrerin ein Detektivspiel für die Klasse inszeniert hat, die nun versuchen muss, sie zu finden.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Anime, Mystery, Drama
Produktion:JP, 1996
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© TMS Entertainment